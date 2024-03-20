بريطانيا تهدد إسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واينت" العبري أن بريطانيا هددت اسرائيل بوقف تصدير السلاح إليها إذا لم تسمح لجمعية الصليب الأحمر بزيارة أسرى حركة حماس الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب.

وحذر وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين من أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يفاجأ إذا تم إعلان حظر الأسلحة على إسرائيل في أوروبا ككل".

وأضاف الموقع أن الطلب البريطاني جاء على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارة معتقلي حركة حماس بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

وقال الموقع العبري "هناك بالفعل دلائل مثيرة للقلق على أن المزيد من الدول الصديقة تغير سياساتها وتفكر في تأخير أو فرض حظر كامل على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وإحدى هذه الدول، المملكة المتحدة، والتي تعتبر ربما ثاني دولة صديقة لإسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة".

وتزعم إسرائيل أنها تعتقل عشرات من عناصر وحدة النخبة في كتائب القسام شاركوا بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم توضح إسرائيل عدد هؤلاء الأسرى أو مكان احتجازهم.