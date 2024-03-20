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ارتفاع عدد الشهداء في مخيم نور شمس الى 4

الخميس 21 مارس 2024 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الشهداء في مخيم نور شمس الى 4



طولكرم / سما /

اعلنت وزارة الصحة ارتفاع شهداء جراء عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم الى 4.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال بعد اقتحامه مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة.

وعم الإضراب الشامل، اليوم الخميس، مدينة جنين ومخيمها، حدادا على أرواح الشهداء.

وشمل الإضراب كل مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، قد دعت في بيان لها، إلى الإضراب الشامل، عقب ارتقاء الشهداء الثلاثة.

واستشهد ثلاثة شبان، وأصيب رابع بجروح، مساء امس الأربعاء، (قبيل الافطار) جراء قصف الاحتلال سيارتين في مدينة جنين..

وأفاد مراسل معا، أن الاحتلال قصف سيارتين فلسطينيتين في جنين، مما أوقع عددا من الشهداء والمصابين.

#الشهداء #الصحة #مخيم نور شمس

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