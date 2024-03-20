الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الخميس- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها اقتحام منازل وتنفيذ اعتقالات واعتداءات وسط مواجهات.

ففي نابلس، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة نابلس الجديدة واعتقلت الأسير المحرر عاصم الشامي بعد اقتحام منزله.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون ونشرت فرقة مشاة راجلة وشنت حملة تفتيش داخل أحياء القرية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

أما في قلقيلية، فأفادت مصادر محلية بأن عددا كبيرا من المركبات العسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي وسيرت آلياتها في عدد من أحياء المدينة كما اقتحمت منطقة شارع الواد دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وداهم جيش الاحتلال منزلا في حي النقار بالمدينة وعاث فيه خرابا.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة ومخيماتها واعتقلت الشابين ظافر الجندي وبهاء جوابرة بعد اقتحام منزليهما في مخيم العروب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أبي أبو ماريا من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، علما أنه أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة والشاب إبراهيم بسام البدارين من بلدة السموع جنوب الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى جمال خلايفة من بلدة الجيب شمال غرب القدس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عزمي نوفل بعد اقتحام منزله في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وفي سياق متصل، نقلت إصابة خطيرة جدا في منطقة الرأس إلى غرفة العمليات في مستشفى رام الله "مجمع فلسطين الطبي"، حيث أصيب الشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

واعتدى جنود الاحتلال بشكل همجي على شاب عند شارع القدس في مدينة البيرة، وقامت باعتقاله.

وفي بيت لحم، ألقى الشبان المقاوم زجاجات حارقة تجاه الشارع الاستيطاني قرب قرية حوسان غرب بيت لحم، والاحتلال يطلق النار بكثافة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتقلت الفتيين سامي محمد حمامرة (16 عاما)، وبلال عوض حمامرة (18 عاما)، أثناء مرورهما بمنطقة الشرفا على المدخل الشرقي للقرية.

وفي طولكرم، استشهد شابان الليلة الماضية بعد قصف مسيّرة إسرائيلية موقعا في حارة المنشية في مخيم نور شمس.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيدين هما نضال أبو عبيد واياد نضال عزمي كانوح.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، الليلة، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأفادت مصادر إعلامية باقتحام عدد من آليات الاحتلال مخيم نور شمس، وتمركزت في منطقة جبل النصر وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وجرفت آليات الاحتلال محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، وجابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس، وسط اشتباكات مع المقاومة.