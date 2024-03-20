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الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويقصف بالطائرات المسيرة حارة المنشية

الخميس 21 مارس 2024 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس ويقصف بالطائرات المسيرة حارة المنشية



طولكرم/سما/

قتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأفادت مراسلتنا باقتحام عدد من آليات الاحتلال مخيم نور شمس، وتمركزت في منطقة جبل النصر  وجبل الصالحين ومدخله الشرقي، ونشرت القناصة في محيطه، وأعلنت عن المخيم منطقة عسكرية مغلقة يمنع الخروج منه والدخول إليه.

واضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين في جبل الصالحين وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيرة موقعا داخل حارة المنشية في مخيم نور شمس، لم تعرف طبيعته بسبب الحصار المشدد عليه، وسط إطلاق مناشدات ونداءات استغاثة لمركبات الإسعاف في ظل وجود عدد من الاصابات، في الوقت الذي أعاق الاحتلال دخولها.

وتقوم جرافات الاحتلال بتجريف محيط دوار اكتابا شرق المدينة، والشارع الجديد المقابل للمخيم، وتدمير البنى التحتية. 

وجاء هذا الاقتحام تزامنا مع اقتحام واسع للمدينة من مدخليها الغربي والجنوبي، تجاوز اكثر من 50 آلية وجرافات ثقيلة، جابت شوارع المدينة الرئيسية ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع السكة وشارع نابلس المحاذي لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وحلقت طائرات الاستطلاع والتصوير سماء المدينة ومخيماتها، وسط سماع اطلاق الاعيرة النارية بكثافة، واصوات انفجارات.

وكانت جرافة الاحتلال جرفت مساء اليوم الشارع الغربي للمدينة بعد اقتحام لفترة قصيرة، قبل ان تعاود اقتحامها الواسع قبل قليل.

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