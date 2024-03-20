الاحتلال يعترف بمقتل 17 إسرائيلياً في هجمات حزب الله

القدس المحتلة/،سما/

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأربعاء 20 مارس/آذار 2024، إن 17 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قُتلوا في هجمات لـ"حزب الله"، التي بدأت منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما يواصل جيش الاحتلال قصف العديد من البلدات اللبنانية.

وعادةً لا تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن القتلى من الجنود الذين يسقطون في المواجهات المتواصلة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

حصيلة قتلى الاحتلال بغارات حزب الله

فقد أفادت الهيئة بأن "17 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قُتلوا، سقط غالبيتهم جراء إصابتهم بصواريخ مضادة للدروع وطائرات مسيرة أطلقها حزب الله، من جنوب لبنان، منذ بداية المواجهات بعد حرب غزة".

في السياق، أشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 آلاف و500 صاروخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل منذ بداية المواجهات مع "حزب الله".



كما رصد الجيش إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية، قال إنها "لم تسفر عن إصابات في صفوف الإسرائيليين"، وفق المصدر ذاته.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الـ8 من الشهر ذاته، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

الاحتلال يواصل قصف بلدات لبنانية

في غضون ذلك، قال جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، إنه قصف أهدافاً لـ"حزب الله" في 5 مناطق جنوبي لبنان. وأضاف الجيش في بيان على منصة "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي قبل وقت وجيز، مبنى عسكرياً لمنظمة حزب الله في منطقة حول (قضاء مرجعيون)".

كما أوضح أن المقاتلات هاجمت نقاط مراقبة للحزب في منطقتي كفركلا (قضاء مرجعيون)، ويارون (قضاء بنت جبيل).

وأكد أنه في وقت سابقٍ اليوم (الأربعاء)، "هاجم مبنى عسكرياً في منطقة القنطرة (قضاء مرجعيون)، كان يوجد فيها عنصر (من حزب الله)، إلى جانب مبنى عسكري آخر لحزب الله في منطقة الغندورية (قضاء مرجعيون)".



وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالقول: "خلال النهار، تم رصد عدد من عمليات إطلاق الصواريخ تجاه مناطق يرؤون، وهار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة)، ومسغاف عام، ومرغليوت، وهاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار".

بدورها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن المدفعية الإسرائيلية قصفت مساء الأربعاء، أطراف الخيام، وكفركلا وسهل مرجعيون، بينما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة حولا، واستهدف منزلاً في حي الدير.

وأوضحت الوكالة أن "قوات العدو (الإسرائيلي) أطلقت قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة في اتجاه محيط عيتا الشعب بالقطاع الأوسط".

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.