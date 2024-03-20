  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع

الأربعاء 20 مارس 2024 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي وقف النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع



جدة/سما/

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وناقش الطرفان قضايا التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في غزة.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية في حسابها على منصة "إكس" بيانا جاء فيه: "جرى خلال الاستقبال استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة".


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد أعلن في وقت سابق، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور السعودية ومصر هذا الأسبوع لبحث الوضع في قطاع غزة.

وقال ميلر يوم الثلاثاء، إن بلينكن سيجري مباحثات مع القادة السعوديين في جدة الأربعاء قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

يشار إلى أن هذه هي الرحلة السادسة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في 7 أكتوبر

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر يدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين.. ويقترح نقل سكان غزة إلى النقب (فيديو)

مسؤولون إسرائيليون: حماس تنازلت عن شرط وقف الحرب ولكن..

صحيفة أمريكية: رئيس وزراء إسرائيل يفكر في الدعوة لانتخابات مبكرة

واشنطن بوست: كيف أصبح بايدن متورطاً في الحرب على غزة دون نهاية في الأفق؟

الاحتلال يقول إنه اغتال مع الشاباك قياديين بارزين في "حماس" بمنطقة رفح

فيديو.. ماكرون في الشارع وجهاً لوجه أمام مناشدات بألّا يدع أطفال غزة يموتون

أكسيوس: إدارة بايدن ستقترح على "إسرائيل" خيارات بديلة لاجتياح رفح

الأخبار الرئيسية

photo_2024-03-20_22-55-26

بعد أيام من انتقاده بايدن بسبب الحرب على غزة.. استقالة مفاجئة لرئيس وزراء أيرلندا

الاحتلال يعترف بمقتل 17 إسرائيلياً في هجمات حزب الله

20240320065219 (1)

الاحتلال يعلن اعتقال قيادي في القسام بمجمع الشفاء!

اجتماع سداسي عربي في القاهرة بحضور بلينكن

photo_2024-03-20_20-45-08

هآرتس: لا يهم على الإطلاق إذا كان مروان عيسى حياً أو ميتاً..حماس فكرة ولو قتلنا السنوار والضيف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية