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إسبانيا: يجب تشكيل الدولة الفلسطينية لتحقيق السلام في غزة

الأربعاء 20 مارس 2024 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا: يجب تشكيل الدولة الفلسطينية لتحقيق السلام في غزة



مدريد/سما/

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم من أجل تحقيق السلام في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، عقب لقاء جرى بينهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار الباريس إلى أنه ناقش خلال لقائه مع فيدان الأزمة الإنسانية في غزة، موضحا: "تحدثنا حول كيفية عودة السلام إلى الشرق الأوسط".

وأضاف: "أعربت مرة أخرى عن رغبات إسبانيا في ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وبشكل دائم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيد أو شرط".

وأشار ألباريس إلى أن إسبانيا ضاعفت مساعداتها الإنسانية لفلسطين ثلاث مرات منذ بداية الحرب.

وقال: "نريد إطلاق سراح جميع الرهائن، تنتهج إسبانيا سياسة سلام مع شركائها وأصدقائها ومع العالم أجمع، وأود أن أؤكد على أن لتركيا مكانة خاصة لدينا في هذا السياق".

وعن آرائه بشأن استعادة السلام في غزة، قال ألباريس: "يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم، وهذا هو الشرط لكي يأتي الأمن والسلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع الدول وإلى الشرق الأوسط".

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