ميلوني: نخشى تزايد عزلة "إسرائيل" وتدخلها في رفح كارثي

روما/سما/

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الأربعاء، عن خشيتها من "العزلة المتزايدة لإسرائيل"، محذرة من آثار "كارثية" لأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمة قدمتها ميلوني، أمام البرلمان الإيطالي، وفق ما ذكرته الوكالة الإيطالية للأنباء "آكي".

وقالت ميلوني، "نخشى تزايد عزلة إسرائيل، والتي من مصلحتها أيضاً أن نكرر بوضوح معارضتنا لعملية عسكرية برية في رفح، يمكن أن تكون ذات آثار كارثية".

والثلاثاء، أعلنت ميلوني، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، رفض بلادها أي هجوم بري إسرائيلي على رفح، وفق وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية.

وقالت ميلوني: "سنكرر معارضتنا للعملية البرية التي قد تقوم بها إسرائيل في رفح، والتي يمكن أن يكون لها عواقب أكثر كارثية على المدنيين المكتظين في المنطقة".

وفي سياق آخر، أكدت ميلوني، دعم بلادها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك نقل المساعدات بواسطة السفن عبر جزيرة قبرص، وفق "آنسا".

وقبل أيام، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصديقه على "خطط العملية العسكرية" المحتملة في رفح، رغم التحذيرات الدولية.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مخلفة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".