الصحة العالمية توثّق 410 اعتداءات على مرافق صحية في غزة

غزة/سما/

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنّها وثّقت 410 اعتداءات على مرافق صحية في قطاع غزة المحاصر والمستهدف من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، وذلك منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 12 مارس/ آذار الجاري. جاء ذلك في رسم بياني نشرته الوكالة التابعة للأمم المتحدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء.

وفي القطاع الذي يتعرّض الفلسطينيون فيه إلى إبادة جماعية، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنّ الهجمات الموثّقة في المدّة الزمنية المُشار إليها أسفرت عن مقتل 685 شخصاً وإصابة 902 آخرين، مع إلحاق أضرار بـ99 منشأة صحية من بينها 30 مستشفى، بالإضافة إلى تضرّر 104 مركبات إسعاف تحطّم منها كلياً 54 مركبة.



وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ 38% من الهجمات وقعت في مدينة غزة الواقعة بمحافظة غزة في شمال القطاع، و23% منها في محافظة شمال غزة، فيما أكثر من 28% في مدينة خانيونس جنوبي القطاع. يُذكر أنّ محافظتَي غزة وشمال غزة تشكّلات الجزء الشمالي من قطاع غزة المعزول عن بقيّة أرجاء القطاع.

وشدّدت المنظمة مرّة أخرى على أنّ مرافق الرعاية الصحية "ليست هدفاً" للاستهداف العسكري، داعيةً إلى "احترام القانون الدولي والحماية الفعالة للمدنيين والمرافق الصحية".

403 اعتداءات في الضفة الغربية المحتلة

في سياق متصل، بيّنت منظمة الصحة العالمية في رسم بياني ثانٍ، نشرته على منصّة "إكس"، أنّها وثّقت 403 اعتداءات على مرافق صحية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى 12 مارس الجاري.

وأوضحت المنظمة أنّ الهجمات أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 69 آخرين، في حين تضرّرت 48 منشأة صحية و275 سيارة إسعاف. وبيّنت أنّ ثلاثاً من كلّ خمس هجمات، ما نسبته 58%، وقعت في محافظات طولكرم ونابلس وجنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.



إمدادات إلى مستشفى العودة في شمال غزة

من جهة أخرى، زار وفد طبي دولي من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، مستشفى العودة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة المعزول، للوقوف على وضع هذه المنشأة الصحية وتوفير إمدادات طبية وأدوية لها.

وأوضح القائم بأعمال مدير مستشفى العودة محمد صالحة لوكالة الأناضول أنّ الوفد زوّد المستشفى بتسعة آلاف لتر من الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية وأدوية لازمة للمرضى والجرحى الذين يتلقّون علاجاتهم في هذا المستشفى.



تجدر الإشارة إلى أنّ المستشفيات شمالي قطاع غزة (في محافظتَي غزة وشمال غزة) خرجت بمعظمها عن الخدمة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما يواصل عدد قليل منها تقديم خدمات بسيطة في ظروف صعبة ومعقّدة جداً.

وتتعمّد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في كلّ أرجاء قطاع غزة، فتحاصرها وتقصفها وتقتحمها بالإضافة إلى اعتقالها أفراداً من الطواقم الطبية والإدارية وكذلك من الجرحى والمرضى والنازحين في داخلها، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.