شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال المواطنين في قطاع غزة

غزة/سما/

استُشهد 12 مواطنا، بينهم طفلان على الأقل، إثر قصف منازل المواطنين، في مناطق متفرقة تركزت في شمال قطاع غزة وجنوبه.

واستُشهد 6 مواطنين، وجُرح آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة عيسى في حي تبة زارع شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وقد عُرف من بين الشهداء: أحمد ديب حسن رجب، وريم حاتم عبد المجيد عيسى، والطفل عمر محمد عماد عيسى، والطفلة لين محمد عماد عيسى.

كما استهدف جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة حبوش غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن أمجد مجدي حبوش ووالدته.

وشنت طائرات الاحتلال المسيرة غارات استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مفترق حمودة شرق جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وجرح 10 آخرين.

كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المنطقة الواقعة بين بلدة القرارة والزنة شرق خان يونس جنوب القطاع.

و استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الأربعاء، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي “عنيف” استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان.



وتسبب القصف المدفعي، في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، فضلا عن نزوح مئات إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها حي التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة.



وذكر شاهد عيان أن عددا من الشهداء الذين ارتقوا ينتمون لعائلات أبو حصيرة وحبوش، بينهم سيدة مع ابنها كانت تحاول تعبئة المياه فوق سطح منزلهم.



وأفاد بأن القصف “دمر عددا كبيرا من البنايات السكنية في المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، كما تم تدمير برج ذو النورين القريب من مجمع الشفاء، فضلا عن تدمير 4 منازل سكنية متجاورة.



وأشار إلى “تراكم جثامين عشرات من الشهداء في طرقات المناطق المحيطة بالمجمع الطبي، نتيجة القصف الإسرائيلي”.



وفي السياق اندلعت اشتباكات واسعة في تلك المناطق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من الفصائل الفلسطينية.

و لا يزال هناك آلاف المحاصرين في مستشفى الشفاء ومحيطه بسبب القصف الشديد.



وأوضح شهود عيان أن المحاصرين في مجمع الشفاء ومحيطه “لا يتوفر لديهم أي طعام، كما أن المياه المتاحة قليلة جدا وملوثة”.