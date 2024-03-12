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"القسام" تستهدف ناقلة جند وتفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية (فيديو)

الأربعاء 20 مارس 2024 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تستهدف ناقلة جند وتفجر فتحة نفق بقوة إسرائيلية (فيديو)



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير فتحة نفق في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".

وعرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري بحركة "حماس"، مشاهد من استهدافها لناقلة جند إسرائيلية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف ناقلة جند صهيونية في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

وقبل ذلك بقليل، نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو يظهر تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

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