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قناة عبرية: تعليمات للفريق الإسرائيلي المفاوض في الدوحة بعدم الموافقة على وقف النار

الأربعاء 20 مارس 2024 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: تعليمات للفريق الإسرائيلي المفاوض في الدوحة بعدم الموافقة على وقف النار



القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 14 العبرية أن تعليمات صدرت لفريق التفاوض في قطر بعدم الموافقة على وقف إطلاق النار ضمن صفقة تبادل مع حماس يجري بحثها عبر وسطاء قطريين ومصريين.

وقد عاد رئيس الموساد دايفيد برنياع إلى قطر ليلة الثلاثاء الأربعاء بعد أن أطلع مجلس الحرب على مباحثات الجولة الأولى الحالية مع حماس في الدوحة.

ويتضمن الاقتراح المطروح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح حوالي 40 أسيرا إسرائيليا.

وتوضح القناة 14 العبرية أن الموضوع الحساس في الوقت الحالي في المناقشات هو وقف النار، مؤكدة أن الاقتراح الأول الذي قدمته حماس إلى الوسطاء، كان يتضمن شرطا هو وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح "الأسرى المدنيين". 

 

وأكدت القناة أن التعليمات الواضحة التي أعطيت للفريق الإسرائيلي المفاوض في الدوحة هي عدم الموافقة على أي سيناريو لإنهاء الحرب.

وأكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان اليوم الأربعاء، أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن مسؤولين كبارا في مجلس الوزراء أكدوا أن حماس تنازلت في شروط وقف النار وصفقة الأسرى، وقالو "تحتاج حماس إلى التراجع أكثر قليلا حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق. هناك فرص جيدة.. بعد تراجع حماس عن موقفها لإنهاء الحرب".

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