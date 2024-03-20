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"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ ويؤكد "إصابتها بشكل مباشر"

الأربعاء 20 مارس 2024 09:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية بالصواريخ ويؤكد "إصابتها بشكل مباشر"



بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، استهدافه لمواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.


وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 18:05 من مساء يوم الأربعاء: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج بقذائف المدفعية.‏ "

- عند الساعة 17:40 من عصر اليوم الأربعاء (بتوقيت لبنان): "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‌‏

‏- عند الساعة 17:35 من عصر اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه ‏إصابة مباشرة".‏ ‏

- ‏عند الساعة 17:35 من عصر اليوم الأربعاء: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة".‏ ‏

هذا وجددت قيادة "اليونيفيل" العاملة في لبنان "الدعوات لجميع الأطراف الفاعلة لإلقاء أسلحتهم، وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، والعمل نحو حل سياسي ودبلوماسي".

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

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