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بالفيديو: مقاتلو "القسام" يتصدون لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي

الأربعاء 20 مارس 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: مقاتلو "القسام" يتصدون لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي



عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لقوات الجيش الإٍسرائيلي المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "تصدي مقاتلي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة".


وأمس الثلاثاء، أعلنت كتائب "القسام" أنها "استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة"، مضيفة: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء".

وتابعت في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء، مقتل رقيب أول في صفوفه خلال معارك شمال قطاع غزة.

وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر (إطلاق حركة "حماس" لعملية طوفان الأقصى) وخلال توغله البري في غزة، بلغت 594 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

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