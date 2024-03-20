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فيديو: غانتس وأدرعي على مائدة إفطار رمضاني في النقب

الأربعاء 20 مارس 2024 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: غانتس وأدرعي على مائدة إفطار رمضاني في النقب



القدس المحتلة/سما/

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لعضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وضباط في الجيش يتناولون الإفطار على مائدة بدوي من النقب 4 من عائلته أخذوا رهائن في 7 أكتوبر.

وحسب المعلومات فإن غانتس وعضو الكنيست إيلون شوستر وضباطا من بينهم المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، تناولوا الإفطار لدى المدعو علي الزيادنة، الذي لا يزال 2 من عائلته رهائن لدى "حماس" في قطاع غزة، فيما تم إطلاق الاثنين الآخرين في صفقة تبادل الرهائن في نوفمبر الماضي.

وظهروا جميعا في الفيديو وهم يتناولون الطعام فيما يقوم الزيدانة بسكب الحساء لغانتس وشوستر.

وقد انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتقد عدد كبير هذه الخطوة.

 
 
 
 

وكتب أحدهم: "... هؤلاء متضامنون وأبناءهم مشاركون في قتل وتهجير الفلسطينيين حتى هذه اللحظة".

وعلقت إحداهن على الفيديو قائلة: "مستوى تفكير سخيف.. وزير الحرب في جيش الاحتلال يستخدم هذا الاسلوب ليستفز المقاومة وأهل غزة والعرب ..الاطفال استحوا يعملوها اذا وزير الحرب هيك تفكيره فما حال الباقين".

وكان الزيدانة حضر جلسة لمجلس الأمن بهدف دعم جهود إسرائيل في استمرار الحرب على غزة.

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