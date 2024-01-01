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بالفيديو: 3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبتين في جنين

الأربعاء 20 مارس 2024 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: 3 شهداء بقصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبتين في جنين



جنين/سما/

استشهد 3 مواطنين، وأصيب رابع بجروح متوسطة، مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة، مركبة على أطراف مخيم جنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في جنين، بأن طواقمها نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية بأن  شهداء عملية الاغتيال في جنين هم الشهيد المطارد أحمد هاني بركات (أبو الهاني) والشهيد محمود رحال والشهيد محمد الفايد

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف ما وصفه بـ"ناشطين إرهابيين" بهجوم جوي نفذه في منطقة جنين، مشيرا إلى أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

 

#جنين #شهداء جنين

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