غوتيريش: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة

بروكسل/سما/

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إنه “لا شيء يبرر العقاب الجماعي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ أشهر.



جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غوتيريش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وفي المؤتمر الصحافي، قال غوتيريش: “لا شيء يبرر العمل البغيض لحماس في 7 أكتوبر، ولا شي يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين” الذي تقوم به إسرائيل في القطاع.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى “ضمان وصول كامل للمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة”.



ودعا أيضا المجتمع الدولي إلى دعم “كامل” لجهود الأمم المتحدة الإنسانية في القطاع.



وأضاف: “ينبغي علينا بذل كافة الجهود لوقف القتل (في غزة)، والتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين في غزة) دون شروط”.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.