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بوريل يدعو "إسرائيل" للسماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة

الأربعاء 20 مارس 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوريل يدعو "إسرائيل" للسماح بدخول مفوض الأونروا إلى غزة



بروكسل/سما/

 دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الأربعاء، إسرائيل إلى السماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، بالدخول إلى قطاع غزة.


وقال بوريل على منصة “إكس”: “أدعو السلطات الإسرائيلية إلى السماح للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، بالدخول إلى غزة، ومنح التأشيرات اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني”.


وأوضح بوريل أن الأونروا والعاملين بالمجال الإنساني “يلعبون دورا لا غنى عنه في تقديم الإغاثة للسكان المدنيين المنكوبين في غزة”.

ولم يصدر تعليق فوري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دعوة بوريل.


وتأتي دعوة المسؤول بالاتحاد الأوروبي عقب يومين من تصريح لازاريني أن إسرائيل رفضت مروره إلى غزة، “بينما توشك المجاعة على التفشي” في شمال القطاع.
والاثنين الماضي، قال لازاريني في تصريحات بمؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، إن “السلطات الإسرائيلية تمنعني من الدخول إلى غزة”، لافتا إلى أن “المجاعة وشيكة في شمال القطاع”.


وكان مدير الوكالة الأممية، قال في المؤتمر الصحافي الذي بثته قناة “القاهرة” الخاصة، إنه كان يعتزم التوجه إلى رفح اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه قبل ساعة برفض الدخول.
وتقيّد قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

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