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نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين بعد كلمة شومر

الأربعاء 20 مارس 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين بعد كلمة شومر



واشنطن/سما/

 قال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخاطب أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الجمهوريين، عبر رابط فيديو، خلال اجتماعهم السياسي الأسبوعي على الغداء، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من إلقاء زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ كلمة انتقد فيها نتنياهو بشدة، معتبراً أنه عقبة أمام السلام.

ويسلط هذا الأمر الضوء على أن نهج واشنطن تجاه إسرائيل مُسيّس، إذ يتحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الجمهوريين.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو مؤيد لإسرائيل منذ فترة طويلة، وأرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة، في كلمته أمام مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إن حكومة نتنياهو “لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل”، بعد خمسة أشهر من الحرب. ودعا شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل.

وانتقد الجمهوريون شومر بشدة.

وقال نتنياهو لشبكة “سي.إن.إن”، يوم الأحد، إن خطاب شومر غير لائق.

وكانت “بانش باول” للأخبار السياسية أول منفذ إعلامي يورد خطة نتنياهو لإلقاء كلمة في الغداء السياسي الأسبوعي للحزب الجمهوري.

(رويترز)

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