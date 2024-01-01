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بلينكن يزور "إسرائيل" وسط توتر بسبب احتمال الهجوم على رفح

الأربعاء 20 مارس 2024 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يزور "إسرائيل" وسط توتر بسبب احتمال الهجوم على رفح



الرياض/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الأربعاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة في تمديد لجولته في الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة وسط حالة من التوتر بسبب خطط إسرائيلية لشن هجوم عسكري على رفح في جنوب قطاع غزة.

ولم تكن إسرائيل في البداية على جدول أعمال بلينكن الذي سيزور السعودية اليوم الأربعاء ومصر الخميس، لكنّ المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر أكد أن بلينكن سيتوجه إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول “المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن” و”الجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة”.

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