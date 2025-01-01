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إعلام عربي: الاتفاق على هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع حسم تقريباً

الأربعاء 20 مارس 2024 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عربي: الاتفاق على هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع حسم تقريباً



غزة / سما /

قال مصدر لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الأربعاء، إن الاتفاق على هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع مقابل الإفراج عن 40 أسيراً إسرائيلياً حسم تقريباً.

واضاف المصدر أن حركة حماس تصر على عودة سكان شمال غزة لمناطقهم وإسرائيل ترفض.

وأشار إلى أن حماس أبدت مرونة حول قائمة المقرر الإفراج عنهم من سجون إسرائيل.

وأعلنت دولة قطر أمس الثلاثاء عن إستىناف المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي إنه تم استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى مرحلة الاجتماعات التقنية.

وأضاف أن الوقت مبكر للحديث عن تفاصيل المفاوضات، معبراً عن تفاؤل حذر.

وأشار إلى مباحثات تبادل الأسرى بين الطرفين استؤنفت بكافة مساراتها، مبينا أن اجتماع أمس تم لنقل الردود بين الطرفين.

وأكد أن المباحثات تركز على وقف مؤقت لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات.

وشدد الأنصاري أن مهاجمة رفح من شأنه المساهمة بحدوث كارثة إنسانية والتأثير سلبا على إمكانية التوصل لاتفاق في المفاوضات الحالية.

#هدنة

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