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الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للسماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة

الأربعاء 20 مارس 2024 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تدعو إسرائيل للسماح لمفوض الأونروا بدخول قطاع غزة



واشنطن / سما /

 دعت الولايات المتحدة، إسرائيل للسماح للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني بدخول قطاع غزة.

 

وكانت سلطات الاحتلال منعت أول أمس الاثنين، لازاريني من دخول قطاع غزة.

 

وشدّدت الولايات المتحدة على ضرورة تمكين لازاريني وفريقه من زيارة القطاع.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "نعتقد أن عليهم أن يتمكنوا من زيارة ميدان عمل الأونروا، بما يشمل غزة، وسنواصل العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بسرعة على كل تأشيرات الدخول التي طلبها العاملون في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".

 

وأضاف "على كل الحكومات الإقليمية أن تقوم بما هو ضروري لتفعيل الاستجابة الإنسانية، وهذا الأمر يشمل بالطبع إتاحة حرية الحركة للموظفين الدوليين".

#فيليب لازاريني #الولايات المتحدة #غزة #الأونروا

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