الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - فجر الأربعاء- حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اقتحام منازل واعتقال مواطنين وتنفيذ اعتداءات وسط مواجهات واشتباكات في عدة محاور.

ففي نابلس، قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من جهة شارع القدس وكفر قليل، وكذلك من جهة جبل الطور، وانتشرت في أكثر من موقع داخلها وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة التعاون وطلبت المواطنين الموجودين داخله تسليم أنفسهم، قبل أن تجاهم المنزل وتعتقل مواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أيمن وإسلام سلامة خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم مصطفى حميدة بعد اقتحام منزله في بلدة المزرعة الغربية، والشاب همام اسكندر عبده بعد اقتحام منزله في بلدة كفر نعمة، والشاب خالد دبور بعد دهم وتفتيش منزله في مخيم الجلزون شمال غرب رام الله.

وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خالد جهالين والشقيقين محمد ومحمود بهجت القطراوي والشاب عدي نظير رسلان بعد اقتحام منازلهم في مخيم عقبة جبر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، محافظتي الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأريحا شرقي الضفة المحتلة، مُعززة بعدة آليات عسكرية ومئات الجنود.

وأفادت مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال دهمت أحياء في مدينة الخليل، جنوبي الضفة. منوهًا إلى أن قوات الاحتلال بدأت بتسيير دوريات راجلة في مناطق الاقتحام.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، بالإضافة لقرية نوبا غربي المدينة.

واعتدت قوات الاحتلال على الشاب محمد هيثم عادي بالضرب المبرح من بلدة بيت امر شمال الخليل أثناء اعتقاله وتكسير محتويات منزله

وأفادت مصادر اعلامية، نقلًا عن سكان محليين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عين السلطان شمالي مدينة أريحا، وعقبة جبر جنوبي غرب المدينة، شرقي الضفة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشاب ضياء حارون بعد اقتحام منزله في الحارة الغربية بطولكرم، كما اعتقلت المواطن إبراهيم أبو خرمة ونجله من شرق ضاحية ذنابة في طولكرم، فيما تمركزت قرب مسجد زين العابدين.

واستهدف الشباب المقاوم قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع خلال اقتحام المنطقة الغربية في طولكرم.

وشاركت جرافة من نوع D9 في اقتحام طولكرم، وشرعت بحفر وتخريب الشارع المؤدي إلى بوابة 104 تنساني عوز بالقرب من جامع المرابطين شرقا.