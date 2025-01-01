يديعوت أحرونوت تزعم تدمير الجيش 70٪ من قوة حماس شمال غزة

القدس المحتلة / سما /

زعم المحلل العسكري الإسرائيلي يوافق زيتون اليوم الأربعاء تعرض حوالي 70% من قوة حركة حماس في شمال قطاع غزة لأضرار جسيمة أو دمرت في المرحلة الثانية من العملية العسكرية.

وقال زيتون “عاد الجيش الإسرائيلي ويعود إلى معاقل حماس حيث يحاول رفع رأسه بالـ 30% المتبقية، ويضربهم بصيغة جز العشب الإسرائيلية”.

وتابع”تقدر الأجهزة الأمنية أن عملية الإغارة على مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة ستستمر لعدة أيام أخرى على الأقل”.

وأشار إلى أنه “لا يستبعد أن تعود القوات إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة بعد نهاية العملية الحالية، وربما مرات أخرى في السنوات المقبلة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، قتل خلالها قرابة 32 ألف فلسطينياً وجرح عشرات الآلاف الآخرين.

ووضع جيش الاحتلال منذ بدء الحرب أهدافاً بينها القضاء على حركة حماس وتجريدها من حكم قطاع غزة وانشاء منطقة عازلة مع حدود القطاع.