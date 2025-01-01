نتنياهو يقرّر إرسال ديرمر وهنغبي لواشنطن لبحث استمرار الحرب على غزة

غزة / سما /

قرّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إرسال كلّ من وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي إلى واشنطن، لبحث استمرار الحرب على قطاع غزة.

كما وافق نتنياهو على زيارةٍ يجريها وزير أمنه، يوآف غالانت إلى واشنطن، الأسبوع المقبل. وبحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، الثلاثاء، فقد قدّمت إسرائيل، الإثنين، مقترحا مقابلا لردّ حماس بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وذكر بيان صدر عن مكتب نتنياهو، أنه "لصالح استمرار القتال، وبناء على طلب الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، سيرسل رئيس الحكومة، نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي".

وأشار البيان إلى أن "ممثلا عن الجيش الإسرائيليّ، سيرافق الوفد" إلى واشنطن.

وشدّد البيان ذاته على أن "نتنياهو أوضح أنه عازم على العمل في رفح من أجل القضاء نهائيا على ما تبقى من كتائب حماس، مع توفير الحلول الإنسانية للسكان المدنيين".

البيت الأبيض: اجتماع أميركيّ إسرائيليّ بشأن رفح الأسبوع المقبل

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الثلاثاء، إن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة. وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في القطاع.

وأضافت أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلب من نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى يضم مسؤولين من الجيش والمخابرات والعاملين في المجال الإنساني إلى واشنطن لإجراء مناقشات موسعة في الأيام المقبلة.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، أن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، لكن من المرجَّح أن يعقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل.

وقالت إن البيت الأبيض حثّ إسرائيل على بذل المزيد من الجهود، للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أن حذّر تقرير للأمم المتحدة يوم الإثنين من أن القطاع سيواجه مجاعة على الأرجح في أيار/ مايو المقبل.

مسؤولون بأجهزة الأمن الإسرائيلية لم يعلموا بتوجّه وفد لواشنطن

وفي سياق ذي صلة، أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، بأن نتنياهو قد استثنى الأجهزة الأمنيّة من الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، والذي تقرَّر بموجبه إرسال وفد إلى واشنطن، للتباحث بشأن العملية المزمعة في رفح.

ووفق تقرير "كان 11"، فإنّ مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة الأمنية، لم يعلموا بأمر إرسال الوفد، إلّا من خلال إعلانٍ بشأن ذلك، نشره البيت الأبيض، الليلة الماضية.

ونقل التقرير عن مصادر أن أنه بعد نشر الإعلان الرسميّ الأميركيّ، جرت محادثات بين أعضاء في أجهزة الأمن الإسرائيلية ومكتب نتنياهو، الذي لم يكشف عن تفاصيل بشأن الوفد، وفق "كان 11".

وبحسب تقرير للقناة الإسرائيلية 12، أمس الإثنين، فقد منع نتنياهو، مسؤولين إسرائيليين استخباراتيين اثنين رفيعي المستوى، من عقد اجتماع كان مقررا مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ. ليف، التي تزور البلاد، وذلك في غمرة توترات محتدمة بين تل أبيب وواشنطن بشأن أسلوب إدارة نتنياهو للحرب على غزة.

ووفق التقرير، فقد أمر كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، أهارون حاليفا، بإلغاء الاجتماعات المقررة لهما مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، في ظل الخلاف المتصاعد بين الجانبين، والذي طفى على السطح خلال الفترة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية قد خاطب المجتمع الدولي مطالبًا بالتوقف عن الضغط على إسرائيل وتركيز الضغط على حماس. ووجه نتنياهو انتقادات لاذعة لمن وصفهم بالأصدقاء في المجتمع الدولي، مؤكدا رفضه للضغوط الهادفة إلى إجراء انتخابات في إسرائيل وإيقاف الحرب على غزة.

وقال نتنياهو، في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته، الأحد، "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم قصيرة؟ هل نسيتم سريعا 7 أكتوبر (تشرين الأول)؟". وتابع: "هل فقدتم ضميركم الأخلاقي سريعا؟ بدلا من الضغط على إسرائيل… اضغطوا على حماس".

وقال الرئيس الأميركي لنتنياهو، مساء الإثنين، إن هجوما بريا واسع النطاق للجيش الإسرائيلي في رفح سيشكل "خطأ"، وذلك في مباحثات هاتفية هي الأولى بينهما منذ شهر وسط توترات متزايدة. وقال البيت الأبيض إن نتنياهو وافق على طلب بايدن إرسال وفد من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى واشنطن لمناقشة هذا الهجوم و"نهج بديل" محتمل.