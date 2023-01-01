البنك الدولي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لـ"إنقاذ الأرواح" بغزة

غزة / سما /

دعا البنك الدولي لاتخاذ إجراءات "عاجلة" لإنقاذ الأرواح وضمان حصول سكان غزة على الإمدادات الطبية والمواد الغذائية والخدمات الضرورية للحياة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، بشأن الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال البيان: "مع وجود أكثر من نصف سكان غزة على شفا المجاعة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، تدعو مجموعة البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح".

وأضاف أن المجموعة تضم صوتها إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى "إيصال الإمدادات الطبية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة على الفور ودون دفع أي رسوم ودون أي معوقات من خلال جميع الوسائل المتاحة على وجه السرعة وعلى أوسع نطاق لسكان غزة".

كما تضمن البيان نبذة عن استجابة مجموعة البنك الدولي للأوضاع في غزة.

ولفت إلى أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 35 مليون دولار لشركاء التنمية النشطين في غزة، بما في ذلك اليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.