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شهيدان جراء نفاد الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى في غزة

الأربعاء 20 مارس 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان جراء نفاد الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى في غزة



الوسطى / سما /

ارتقى شهيدان جراء نفاد الأكسجين وتوقف المولدات الكهربائية في مستشفى شهداء الأقصى،.

كما واصل الاحتلال ارتكاب مجازره في مخيم النصيرات والدوار الكويتي في قطاع غزة حيث استشهد 27 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء، في استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 73934، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

#مستشفى شهداء الأقصى

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