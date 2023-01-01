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"الكونجرس الأمريكي" يجمد تمويل الأونروا حتى 2025

الأربعاء 20 مارس 2024 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الكونجرس الأمريكي" يجمد تمويل الأونروا حتى 2025



واشنطن / سما /

كشف مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء في الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض على الاستمرار في حظر التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حتى آذار/مارس 2025.

وأفاد المصدران بحسب "وكالة "رويترز"، إن الاتفاق يندرج ضمن مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة للجيش ووزارة الخارجية ومجموعة أخرى من البرامج الحكومية، حيث تم الاتفاق على تجميد التمويل للوكالة الأممية لمدة عام، وإن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

وامتنع البيت الأبيض ومسؤولون بالكونغرس عن التعليق على تفاصيل الاتفاق إلى أن يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، في كانون الثاني/يناير الماضي، وقف تمويل الوكالة الأممية، وذلك بعد مزاعم إسرائيل باتهام 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا في شهر شباط/فبراير الماضي، بوقف تمويل الأونروا الذي كان ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ولا يزال التشريع ينتظر موافقة مجلس النواب.

#الكونجرس الأمريكي #الأونروا

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