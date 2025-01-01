تطورات اليوم الـ166 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 166 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 93 شهيدا و142 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31819شهيدا و 73934 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وارتقى 24 شهيدا وعدد من المصابين في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على دوار دولة جنوب مدينة غزة.

واستهدفت الاحتلال اللجان الشعبية الي تشكلت في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية وتوزيعها.



وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مشفى الشفاء غرب مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي معلنة انها قتلت خمسين فلسطينيا واعتقلت 300 مواطن آخر.

واعلنت وزارة الصحة بغزة ان المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون افطار لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال.



وناشدت كافة المؤسسات الاممية ايقاف هذه الجرائم ضد المرضى و الجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى.



وواصل الطيران الحربي شن سلسلة غارات في محيط الشفاء ما ادى لاستشهاد 11 مواطنا من عائلة مقبل وعدد كبير من الشهداء من عائلة "الأي" .

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية عنيفة في محيط مفترق دولة بحي الزيتون بغزة.



وارتقى المستشار محمد صلاح الدريوي نائب رئيس المحكمة العليا بغزة في قصف اسرائيلي على غزة.



وسط القطاع



وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصفها لمنزل عائلة الهباش بشارع العشرين بمخيم النصيرات.

واستشهد 27 مواطنا واصيب عدد آخر في استهداف المنزل .



وفي وقت، سابق استشهد خمسة مواطنين وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال لسيارة امام مقر الأنروا بمخيم النصيرات.



واستشهد محمود البيومي مسؤول الشرطة بالنصيرات مع احد مرافقيه في قصف السيارة اضافة إلى طفلتين شقيقتين كانتا تمران بالمكان.

جنوب القطاع



وفي خان يونس انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني جثامين خمسة مواطنين من مناطق شهدت قتالا في السابق.