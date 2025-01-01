الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

غزة / سما /

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائمًا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل (العظمى في القدس المحتلة 15 درجة مئوية)، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية. وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء.

وخلال ساعات الليل تميل الأجواء الى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 20 درجة مئوية)، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.