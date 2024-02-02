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"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء

الأربعاء 20 مارس 2024 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".


وخلص الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع انتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 19 مارس 2024، وفقا للتالي":

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 15:30 (بتوقيت لبنان): استهداف قوة ‏عسكرية إسرائيلية في محيط تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.‏
2- الساعة 15:35: استهداف آلية ‏عسكرية إسرائيلية لوجستية ومجموعة جنود بداخلها وحولها في تلة الطيحات بصاروخ موجه ‏أصابها إصابة مباشرة، وأوقعوا افرادها بين قتيل وجريح.
3- الساعة 18:00: استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.
4- الساعة 18:15: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية، وإصابته إصابة ‏مباشرة.
5- الساعة 21:40: استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعية أثناء قيام فريق لوجستي معادي بإعادة تدشيمه وتحصينه بعد ان كانت ‏المقاومة قد دمرته في وقت سابق‎.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 14:40: استهداف إنتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا ومحيطه بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 14:40: استهداف تحرك ‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 16:30: استهداف قوة ‏عسكرية صهيونية جنوب موقع برانيت بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 17:45: استهداف مستوطنة زرعيت بصاروخ فلق (1)، كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمدنيين.

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