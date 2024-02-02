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27 شهيدا معظمهم من النازحين في قصف على مخيم النصيرات

الأربعاء 20 مارس 2024 03:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
27 شهيدا معظمهم من النازحين في قصف على مخيم النصيرات



غزة/سما/

استشهد 27 مواطنا على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

#غزة

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