رئيس الإمارات يؤكد لنظيره الألماني على ضرورة التحرك الدولي لإنهاء معاناة المدنيين في غزة

أبوظبي/سما/

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في غزة وإنهاء معاناتهم.

رئيس الإمارات يؤكد لنظيره الألماني على ضرورة التحرك الدولي لإنهاء معاناة المدنيين في غزةالإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص



وبحث رئيس الإمارات خلال اتصال مع نظيره الألماني القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.

وناقش الجانبان في هذا السياق الجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحشد الدعم لإنجاح مبادرة الممر البحري "أمالثيا" في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهمية تعزيز المبادرة التي تعد جزءاً رئيساً من الجهود المستمرة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر جميع الطرق المُتاحة جوا وبرا وبحرا.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء والدول الصديقة من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع وتعزيز الدعم الإنساني لهم.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي الجاد والفاعل لحماية المدنيين في القطاع وإنهاء معاناتهم بجانب تكثيف العمل على دفع مسار السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.