ترامب يثير الغضب بتصريحات عن تصويت اليهود للديمقراطيين

واشنطن/سما/

أثار دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية غضب البيت الأبيض والديمقراطيين وزعماء الجماعات اليهودية لقوله إن الأمريكيين اليهود الذين يصوتون للديمقراطيين يكرهون دينهم وإسرائيل.

وقال ترامب الذي يأمل في الإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني إن “أي يهودي يصوت للديمقراطيين يكره دينه ويكره كل شيء يتعلق بإسرائيل وعليه أن يخجل من نفسه”.

وقال في مقابلة أجراها معه مستشاره السابق سيباستيان جوركا نشرت على موقعه على الإنترنت أمس الاثنين “الحزب الديمقراطي يكره إسرائيل”.

ونددت مجموعات من بينها رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأمريكية والمجلس الديمقراطي اليهودي الأمريكي بتصريحات ترامب لربط الدين بكيفية تصويت الناس في الانتخابات.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ترامب، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان “لا يوجد مبرر لنشر الصور النمطية السامة والكاذبة التي تهدد مواطنينا”.

وبعد نشر تصريحات ترامب، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، وهو ديمقراطي، على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن “ترامب يطلق تصريحات حزبية وبغيضة للغاية. أنا أعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لضمان استمرار العلاقة الأمريكية الإسرائيلية للأجيال القادمة، مدعومة بالسلام في الشرق الأوسط”.

وكان شومر، وهو أرفع مسؤول يهودي منتخب في الولايات المتحدة ومؤيد للاحتلال الإسرائيلي، قد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام بعد مرور خمسة أشهر على الحرب في غزة.

وقال بايدن إن العديد من الأمريكيين يشاركون شومر مخاوفه. ووصف نتنياهو خطاب شومر بأنه غير لائق.

وتمسكت حملة ترامب بتصريحاته.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملة الرئيس السابق في بيان “الحزب الديمقراطي تحول إلى عصبة مناهضة لإسرائيل ومعادية للسامية ومؤيدة للإرهاب”.

ودافع الائتلاف اليهودي الجمهوري اليوم عن تصريحات ترامب وأعاد نشرها على موقع إكس.

كان ترامب قد اتخذ في أثناء رئاسته خطوات غير مسبوقة تمثلت في الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

(رويترز)