الوفد الإسرائيلي في الدوحة يقدم رداً على "حماس"

القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، مساء اليوم (الثلاثاء)، بأن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات الدوحة قدّم اقتراحاً رسمياً رداً على مطالب «حركة حماس»، فيما يتعلق بصفقة لتبادل المحتجزين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قدّمت أمس عرضاً رسمياً رداً على مطالب «حماس»: «وهذه الخطوة، التي تشير إلى بعض التقدم، قام بها أمس في قطر الفريق الإسرائيلي المفاوض بقيادة رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع».



وذكرت أن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن «إشارات إلى عدة معايير، بما في ذلك عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ومسألة إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين».

ونقلت عن مسؤولين شاركوا في العملية أن المفاوضين في الدوحة يحاولون أولاً التوصل إلى تفاهم بشأن إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح نحو 40 إسرائيلياً.



كما يدور الحديث حول قرار يتعلق بعدد السجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وبعد ذلك سيناقش الطرفان القضايا المتعلقة بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

وقال مسؤولون سياسيون للهيئة إن «هذه مسألة أكثر تعقيداً، لأن من شأنها أن تحجب الإنجازات التي حققتها الحرب. وفي إسرائيل يتم الآن بحث الموضوع».



وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المحادثات تتقدم، لكن من المتوقع أن تستمر عدة أسابيع، وربما تكون هناك جولات إضافية.



وفي وقت سابق اليوم، أكد وليد الكيلاني المسؤول الإعلامي في حركة «حماس» أن الحركة لا تزال بانتظار الرد الإسرائيلي على مقترحها الخاص بالمفاوضات الذي قدمته إلى الوسطاء يوم الخميس الماضي، واتهم إسرائيل بالمراوغة ومحاولة كسب الوقت.



وقال الكيلاني لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بعد (المقترح) الذي قدّمته الحركة، ما زالت إسرائيل تماطل وتراوغ، ونتنياهو يريد كسب مزيد من الوقت لتنفيذ مخططه، لذلك نقول إننا الآن ننتظر الرد الإسرائيلي».



وأضاف: «إذا جاء هذا الرد إيجابياً فقد نذهب إلى اتفاق، ولكن إذا جاء هذا الرد سلبياً فقد تتعثر الأمور ونصل إلى طريق مسدودة».