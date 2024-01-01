أطباء يكشفون ما تقوم به "إسرائيل" في مستشفيات غزة

غزة/سما/

أفاد مجموعة من الأطباء الذين زاروا قطاع عزة، خلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بأن إسرائيل تستهدف عمدا الأطباء والمستشفيات في قطاع غزة.



وقال طبيب الأورام البريطاني نيك ماينارد، الذي كان في غزة خلال فترة بداية العام الجديد، إنه شهد "الفظائع الأكثر إثارة للصدمة".



وأضاف ماينارد: "لقد رأيت أشياء لم أتوقع رؤيتها في منشأة طبية. أود أن أبدد الادعاءات التي نسمعها من الإسرائيليين وبعض وسائل الإعلام حول القصف المستهدف وحماية المدنيين".



وتابع ماينارد: "أنا، مثل أي طبيب كان في غزة، أستطيع أن أدحض هذا البيان بكل تأكيد، هناك قصف عشوائي واسع النطاق أدى إلى مقتل عدة آلاف من المدنيين، وهجمات واضحة تمامًا على المؤسسات الطبية والعاملين في مجال الصحة، والتدمير المتعمد للبنية التحتية لجميع المستشفيات".





وأوضح ماينارد أن الطريقة الوحيدة لمنع هذه الكارثة الإنسانية هي وقف فوري لإطلاق النار.



وشدد ماينارد أنهم "يزعمون أنهم يضربون مسلحي حماس، وفي ضوء ما رأيته هناك فإن هذه التصريحات غير جديرة بالثقة على الإطلاق".



وقال ماينارد إنه لم ير أي دليل على نشاط عسكري لحماس في أي مستشفيات.



كما تحدثت طبيبة الأطفال أمبر عليان عن الهجمات الإسرائيلية على الأطباء والمستشفيات.