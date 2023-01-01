  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاع: 80% من الإسرائيليين في الخارج لا ينوون العودة

الثلاثاء 19 مارس 2024 10:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: 80% من الإسرائيليين في الخارج لا ينوون العودة



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع "غرفة الحرب" الإسرائيلي، أن "لجنة الهجرة والاستيعاب وشؤون الشتات" في كيان الاحتلال، عقدت جلسة اليوم الثلاثاء، لمناقشة وضع الإسرائيليين في الخارج بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويأتي هذا النقاش على خلفيَّة مسح طارئ أجرته "المنظمة الصهيونية" بالتعاون مع "الجامعة العبرية" حول تجارب الإسرائيليين في الخارج بعد السابع من أكتوبر، من خلال استطلاع جرى إرساله عبر الإنترنت إلى الإسرائيليين المنتشرين حول العالم.

وأظهر الاستطلاع أنّ 80 % من المستطلعين لا ينوون العودة إلى "إسرائيل"، على الرغم من شعورهم بانعدام الأمان في أماكن تواجدهم أيضاً.

وأفاد 70% من الإسرائيليين أنهم غيروا سلوكهم العلني بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث أصبحوا يخفون الرموز اليهودية، ويتحدثون بالعبرية بشكل أقل، ويتجنّبون الخروج للترفيه، والاجتماع في مراكز المدن.

كما أجاب 44% من المستطلعين أنهم يفكرون في طريقة لتعزيز دفاعهم عن النفس، مثل شراء الأسلحة، وحمل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وتركيب كاميرات المراقبة في منازلهم، والتسجيل في دورة دفاع عن النفس.

رئيس "لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات"، عضو الكنيست عوديد فورير، رأى في الجلسة أنه على "إسرائيل" اتخاذ الإجراءات المناسبة للقضاء على معاداة السامية في جميع أنحاء العالم، معتبراً أنه لسوء الحظ، لا يوجد حالياً برنامج حكومي يتعامل مع الجاليات الإسرائيلية في الخارج. 

الأكثر قراءة اليوم

أكسيوس: "إسرائيل" وحماس بدأتا التفاوض على اتفاق فعلي لوقف النار في غزة

نتنياهو يستبعد غانتس من مفاوضات الهدنة لهذا السبب..

اتصالات لمنع تعليق المقاومة مشاركتها في مفاوضات الدوحة

ديختر: إسرائيل ستدفع ثمناً باهضاً جداً بصفقة التبادل مع حماس

خلافا للبيت الأبيض.. مسؤولون إسرائيليون يشيرون إلى أن مقتل مروان عيسى غير مؤكد

قناة إسرائيلية: حماس تطالب بضمانات دولتين في أي صفقة بشأن غزة

عملية "غير عادية".. إصابة عنصري أمن إسرائيليين بإطلاق نار قرب الخليل واستشهاد المنفذ

الأخبار الرئيسية

الوفد الإسرائيلي في الدوحة يقدم رداً على "حماس"

الحكومة الكندية تقرر وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"

30 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

أغلبية الكابينت الوزاري يعارضون حكم فتح لقطاع غزة.. إقامة حكم عسكري؟

وول ستريت جورنال: هذا ما يعرقل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية