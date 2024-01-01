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غالانت يعتزم زيارة واشنطن في رحلة خارجية هي الأولى منذ بداية الحرب على غزة

الثلاثاء 19 مارس 2024 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يعتزم زيارة واشنطن في رحلة خارجية هي الأولى منذ بداية الحرب على غزة



القدس المحتلة/سما/

يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، زيارة واشنطن للمرة الأولى منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.


وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن يوآف غالانت يعتزم زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ليلتقي مع كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الأمريكية، وهي الرحلة الخارجية الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضحت الإذاعة في تقرير آخر لها أنه بناء على طلب الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، سيقوم وفد إسرائيلي آخر بزيارة واشنطن، يترأسه مستشار الأمن القومي تساحي هنغابي، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.


وأكدت الإذاعة أن الوفدين سيناقشان التحرك العسكري المحتمل للجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي غزة، على أن يرافق الوفد (وفد هنغابي وديرمر) ممثل عن الجيش الإسرائيلي.

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