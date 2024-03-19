30 شهيدا على الأقل بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد 30 مواطنا على الأقل، مساء اليوم الثلاثاء بقصف قوات الاحتلال لجان تأمين المساعدات قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدد كبير من الشهداء والجرحى من لجان تأمين المساعدات ملقون على الأرض قرب منطقة شعفوط جنوب شرقي مدينة غزة بفعل استهدافهم من طائرات الاحتلال بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن اللجان التي استهدفها القصف الإسرائيلي مهمتها تأمين دخول المساعدات من دوار الكويت لمدينة غزة.

وقالت حركة حماس في بيان: "إن استهداف جيش الاحتلال النازي للجان الشعبية والعشائرية التي كانت تؤمّن توزيع المساعدات عند دوار الكويت، جنوب مدينة غزة، وارتقاء عدد من الشهداء العاملين فيها مساء اليوم الثلاثاء، لهو دليل إضافي على سادية الاحتلال الصهيوني المجرم الذي يتَقَصّد ضرب أية هياكل محلية أو عشائرية وطنية تقوم بتنظيم وتوزيع المساعدات بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني، تنفيذاً لمخططه الخبيث الرامي لدفع شعبنا للنزوح عن أرضه.

وأضافت: "إننا نؤكد بأن تصاعد العدوان الدموي الصهيوني لن يكسر إرادة شعبنا ، ولن يزعزع صموده؛ وأن شعبنا الفلسطيني وعشائره وكافة قواه سيمضون متحدين لقطع الطريق على هذا العدو المجرم، وعلى مخططاته الإحلالية الإرهابية.

وتابعت في بيانها: "نطالب في ذات الوقت المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية والإقليمية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بكبح جماح هذا العدو النازي، الذي يُمعن في قتل أبناء شعبنا سواء بالقصف الهمجي أو بسلاح التجويع الذي يُطبِّقُه على مرآى ومسمع من العالم أجمع.