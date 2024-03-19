"إسرائيل": أوامر تفكيك 4 شركات بداعي علاقتها مع الحركة الإسلامية

القدس المحتلة/سما/

أصدرت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، قرارات بتفكيك 4 شركات بداعي ارتباطها بالحركة الإسلامية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "أصدرت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، الثلاثاء، تعليمات بتفكيك أربع شركات لها علاقات بأنشطة الحركة الإسلامية (داخل إسرائيل)".

وأضافت أن التعليمات صدرت بعد إعلان وزير الدفاع يوآف غالانت أن الحركة الإسلامية "منظمة إرهابية"، وهي تهدف إلى "محاربة الإرهاب بالوسائل الاقتصادية"، على حد قولها.

وأوضحت الهيئة أن الحكومة طلبت من المحاكم المركزية إصدار أوامر تفكيك شركات "النقب للأرض والإنسانية"، و"البلاغ للإعلام"، و"حيفا زهرة الكرمل"، و"الرسالة لنشر العلم".

و"قبلت المحاكم في مدينتي بئر السبع وحيفا الطلبات وأمرت بحل الشركات"، وفق الهيئة.

وزادت أنه "بحسب إعلان نشره مكتب المستشارة القانونية، فمن المتوقع تقديم طلبات تفكيك شركات إضافية بسبب علاقاتها بالحركة الإسلامية".

وحظرت الحكومة الإسرائيلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الحركة الإسلامية بعد أن اعتبرتها "إرهابية"، وأغلقت 20 مؤسسة تابعة لها.

وتنفي الحركة الإسلامية أي علاقة لها بالإرهاب، وتتهم إسرائيل باتباع سياسات وسن تشريعات عنصرية ضد كل من يناهض سياساتها تجاه الداخل الفلسطيني وتياراته السياسية.

ويأتي تفكيك الشركات الأربع في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، يرافقها تصعيد لعمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.