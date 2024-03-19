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إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 19 مارس 2024 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 8 جنود إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة



القدس المحتلة/سما/

أصيب 8 جنود إسرائيليين في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الضباط والجنود الجرحى إلى 3090 منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بحسب الجيش الثلاثاء.

وتُظهر المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، ارتفاع عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3090 مقارنة بـ3082 الاثنين، ما يعني إصابة 8 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتشير المعطيات إلى أن 485 من الجنود الجرحى كانوا في حالة "صعبة"، و817 في حالة "متوسطة"، و1788 في حالة "طفيفة".

ومن بين هؤلاء 1480 جنديا أُصيبوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة متواصلة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.

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