حماس تبحث مع الأمم المتحدة مفاوضات الهدنة بغزة

غزة/سما/

بحث موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، الثلاثاء، مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الحرب على غزة وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار.

ذلك جاء خلال استقبال أبو مرزوق لوينسلاند، في مكتبه بالعاصمة القطرية الدوحة، بحسب بيان صدر عن حماس.

‎وقال البيان إن الجانبين بحثا التطورات المختلفة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وسير عملية مفاوضات وقف إطلاق النار.

كما تطرقا إلى دور الأمم المتحدة في قطاع غزة، والتحديات التي تواجهها بسبب الاستهداف الإسرائيلي للعاملين فيها.

‎واستعرض أبو مرزوق خلال اللقاء مواقف الحركة فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، وجدية الحركة في الوصول إليه، وسبل إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وخاصة في محافظتي غزّة والشمال.

وأكد على "ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج قطاع غزة، وإعادة النازحين وتوفير متطلبات الإيواء والإعمار، وتحقيق تطلعات وآمال شعبنا بالحرية"، وفق البيان.

وتتواصل في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطر ومصر وبمشاركة الولايات المتحدة، في ظل استمرار إسرائيل في شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.

وأضاف: "انتقلنا إلى الاجتماعات التقنية، رئيس الموساد (ديفيد برنيع) غادر الدوحة، لكن الفريق الفني الإسرائيلي لا يزال مجتمعا".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".