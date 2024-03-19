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رئيس وزراء إيرلندا: سبب تعاطفنا مع الفلسطينيين هو أننا نرى تاريخنا في عيونهم

الثلاثاء 19 مارس 2024 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء إيرلندا: سبب تعاطفنا مع الفلسطينيين هو أننا نرى تاريخنا في عيونهم



دبلن/سما/

 قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكر، خلال حفل استقبال في البيت الأبيض الجمعة، إن سبب تعاطف الإيرلنديين مع الفلسطينيين هو أنهم يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.

وقارن فارادكر المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده. وعاتب الرئيس الأمريكي قائلا: “يمكننا أن نرى تاريخنا في عيونهم”.

وقال فارادكر: “عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الإيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع…”.

وشدد فارادكر على أن إيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الحرب الإسرائيلية على غزة، ولفت إلى أن الإيرلنديين “يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة”.

ودعا فارادكار بايدن “باعتباره إيرلنديا” (أصوله إيرلندية من جهة والدته) إلى الوفاء بمتطلبات الديمقراطية والقيام بدور قيادي لإنهاء المأساة في غزة.

وأشار إلى أن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والمأوى، و”خاصة إلى وضع حد للقصف”.

وكرر فارادكر في كلمته دعواته لوقف دائم لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية وحل الدولتين.

كما ذكر رئيس الوزراء الإيرلندي بايدن بابنه الذي حارب في العراق والدعم الأمريكي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ومشيرا إلى دور الولايات المتحدة في عملية السلام في إيرلندا الشمالية، قال فارادكر مخاطبا بايدن: “أعتقد أنه من الممكن الوقوف إلى جانب كل من إسرائيل وفلسطين”.

 

 

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