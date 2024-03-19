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البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن رفح ينعقد مطلع الأسبوع المقبل

الثلاثاء 19 مارس 2024 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: اجتماع أمريكي إسرائيلي بشأن رفح ينعقد مطلع الأسبوع المقبل



واشنطن/سما/

قالتت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الثلاثاء، على متن طائرة الرئاسة (إير فورس وان) إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين سيجتمعون في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح بجنوب قطاع غزة. وأشارت إلى وجود مخاوف كبيرة إزاء تقارير عن مجاعة وشيكة في غزة.

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال فريق رفيع المستوى يضم مسؤولين من الجيش والمخابرات والعاملين في المجال الإنساني إلى واشنطن لإجراء مناقشات موسعة في الأيام المقبلة.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن التفاصيل ما زالت قيد الإعداد، لكن من المرجح أن يعقد الاجتماع أوائل الأسبوع المقبل.

وقالت إن البيت الأبيض حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أن حذر تقرير للأمم المتحدة يوم الاثنين من أن القطاع الفلسطيني سيواجه مجاعة على الأرجح في مايو أيار.

(رويترز)

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