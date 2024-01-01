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عملية "غير عادية".. إصابة عنصري أمن إسرائيليين بإطلاق نار قرب الخليل

الثلاثاء 19 مارس 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية "غير عادية".. إصابة عنصري أمن إسرائيليين بإطلاق نار قرب الخليل



الخليل/سما/

أصيب عنصرا أمن إسرائيليان بجراح فيما جرى "تحييد" فلسطيني جراء عملية إطلاق نار وقعت قرب مفرق بيت فجار شمال الخليل؛ اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أنه تلقى "بلاغا حول عملية إطلاق نار في منطقة مفرق ’غوش عتصيون’، وجرى تحييد المنفذ".


وأضاف أن "العملية أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الأمن، اللذين نقلا بوعيهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأفادت تقارير إسرائيلية، بأن عنصري الأمن أصيبا بجراح وصفت بالمتوسطة جراء إطلاق النار عليهما من مسافة قريبة، وقد رد أحدهما بإطلاق النار على المنفذ.

وأفيد بأن أحد المصابين تعرض لإطلاق نار في صدره وفكه، فيما أصيب الآخر بشظية في كتفه.

ووصفت تقارير إسرائيلية العملية بأنها "غير عادية" بعد استدراج عنصري الأمن وإطلاق النار عليهما، فيما لم يورد جيش الاحتلال تفاصيل إضافية حولها.

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