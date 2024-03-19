استطلاع: مسلمو أستراليا "ساخطون" على الحكومة بسبب موقفها تجاه غزة

سيدني/سما/

أظهر استطلاع للرأي أن المسلمين في أستراليا "ساخطون" على حكومة بلادهم بسبب موقفها إزاء الوضع بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

استطلاع الرأي الذي أجرته شركة Redbridge للأبحاث، أجري في منطقة كالويل بمدينة ملبورن التي يشكّل المسلمون 13 بالمئة من سكانها، بحسب موقع ABC News.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي، الثلاثاء، فإن مسلمي كالويل يعتزمون تخليهم عن دعم "حزب العمل" الحاكم بسبب سياساته إزاء غزة.

وأفادت الشركة بيان أن المسلمين في أستراليا يشعرون بـ "تعرضهم للخيانة" بسبب موقف الحكومة مما يجري في غزة، الأمر الذي يدفعهم لتوجيه أصواتهم نحو الساسة المستقلين.

وكانت الحكومة الأسترالية واحدة من عدة حكومات أعلنت في يناير/كانون الثاني تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قبل أن تعلن استئنافه قبل أيام.

يُذكر أن أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، تضم قرابة مليون مسلم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".