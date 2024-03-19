أولمرت يؤيد دعوة شومر لإجراء انتخابات في "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

ووصف أولمرت زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي شومر، في رسالة بعثها إليه بأنه "صديق إسرائيل".

وأضاف: "بالنيابة عني وعن كثيرين آخرين في إسرائيل، أشكركم على شجاعتكم في قول ما يشعر به اليوم اليهود والمؤيدون التقليديون لإسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وذكر أولمرت في الرسالة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يستحق المسؤوليات الموكلة إليه.

وفي 14 مارس/ آذار الجاري قال شومر في خطاب أمام مجلس الشيوخ إن نتنياهو أساء إدارة المرحلة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل.

وردا على تصريح شومر، قال نتنياهو إن إجراء انتخابات من عدمه "مهمة الحكومة الإسرائيلية"، وإنه "ليس من المناسب محاولة تغيير زعيم منتخب".