برلماني فرنسي: باريس شريكة في "الإبادة الجماعية" بغزة

باريس/سما/

اتهم البرلماني الفرنسي المعارض توماس بورتس، حكومة بلاده بأنها "شريكة في جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وانتقد في منشور على منصة "إكس"، باريس بسبب "غضها الطرف" عن الجنود فرنسيي الأصل ممن يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي بغزة.

بورتس النائب عن "حزب فرنسا التي لا تقهر" (LFI) المعارض، نشر في منشوره مشاهد تظهر إساءة جندي إسرائيلي من أصول فرنسية لأسير فلسطيني.

وتساءل: "إلى متى ستغض فرنسا الطرف عن الإسرائيليين من أصول فرنسية ممن يعملون إلى جانب مجرمي الجيش الإسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني؟".

وتابع: "فرنسا شريكة في جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".