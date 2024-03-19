الحوثي: استهداف سفينة أمريكية بالبحر الأحمر وإطلاق صواريخ على إيلات

صنعاء/سما/

قالت جماعة أنصار الله "الحوثي"، إنها نفذتِ عملية استهداف لسفينةِ (Mado) الأمريكيةِ في البحر الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، الثلاثاء.



وقالت الجماعة في بيان للناطق العسكري باسمها العميد يحيى سريع، إن "القوات الصاروخية أطلقت عدداً من الصواريخِ المجنحةِ على أهدافٍ إسرائيليةٍ في مِنطقةِ أُمِّ الرشراشِ (إيلات) جنوب فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصابتْ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله".



وقال سريع إن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".



وأضاف: "عملياتنا العسكرية لن تتوقف حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".



