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هنية يهنئ بوتين ويشيد بموقف روسيا "الداعم" للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 19 مارس 2024 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ بوتين ويشيد بموقف روسيا "الداعم" للقضية الفلسطينية



غزة/سما/

أشاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الثلاثاء، بالموقف الروسي "الداعم" للقضية الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثها هنية للرئيس فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقالت الحركة إن هنية "بعث رسالة تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية".

وأضافت: "هنية أشاد بالموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية وذلك في ظل معركة الدفاع عن شعبنا ضد الاحتلال الإسرائيلي أحد أهم أذرع الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط".

وأشار في رسالته إلى أن حركته "تتطلع إلى توطيد أواصر الصداقة وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية روسيا الاتحادية ".

وتمنى هنية التوفيق للرئيس الروسي بما فيه مصلحة الشعب الروسي والعالم ونحو بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يُنصف الشعوب المظلومة.

والاثنين، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية بنسبة 87.29 بالمئة، بعد فرز أكثر من 99.7 بالمئة من صناديق الاقتراع.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية الروسية بلغت المشاركة في الانتخابات مستوى قياسيا بنسبة 77.44 بالمئة، حيث صوّت 87 مليونا و113 ألفا و127 مواطنا، حصل بوتين على أصوات 75 مليونا و950 ألفا و588 ناخبا.

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